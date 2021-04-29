بينهم منصور حسن.. 6 مرشحين بقائمة رئاسة جامعة بني سويف

أعلن المجلس الاعلى للجامعات أسماء المرشحين لرئاسة جامعة بني سويف من بين 8 جامعات حكومية، وضمت القائمة، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ضمن قوائم المرشحين لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .



ننشر اسماء المرشحين وهم :

1- الدكتور منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف

2- الدكتور فاطمة حسن محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

3- اسامه سعيد عبد الصادق، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف

4- الدكتور سيد عبد القادر احمد تيسير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

5- الدكتور خالد عباس حلمي قائم بعمل رئيس قسم الطب الشرعي والسموم – كلية الطب البيطري – جامعة بين سويف



6- الدكتور محمود محمد أحمد أستاذ الكيمياء غير العضوية – كلية العلوم – جامعة الوادي الجديد



ويوضح “صدى البلد” موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة من ٨ جامعات التى تم فتح باب الترشح بها كالآتي:

- جامعة القاهرة : من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة حلوان من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة بنها من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة قناة السويس من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة السويس من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة دمياط من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة سوهاج من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

- جامعة بنى سويف من المقرر ان يبدء تسليم اوراق المرشحين بها يوم الاحد ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الاعلى للجامعات .

و جاء الجدول الزمنى للترشح لرئاسة الجامعات ابتداء من اليوم السبت الموافق 24 من أبريل الجاري، وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 29 من أبريل .

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الاعلى للجامعات ، يوم الخميس الموافق 29 من أبريل، لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين و اغلاق باب الترشح.

ومن المقرر، أن تبدأ عملية تلقي الطعون فى المرشحين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو 2021، وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 .