بعنوان سيكورنا.. اتحاد طلاب آداب حلوان يطلق سلسلة ندوات أون لاين

تتابع كلية الآداب بجامعة حلوان فعاليات الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين، حيث تقرر حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% ويتم متابعة العملية التعليمية بنظام أون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،كما يتم متابعة تنفيذ أغلب الأنشطة الطلابية بنفس النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلن اتحاد طلاب آداب حلوان،عن بدء سلسلة من الندوات التثقيفية بنظام أون لاين للطلاب عبر برنامج زووم تحت عنوان “ سيكورنا ” بهدف تأهيل الطلاب مجتمعيا .

وأوضح الاتحاد أنه يحاضر خلال تلك الندوات الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان،لافتا إلى أن الندوات تهف إلى تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطلاب وتأهيلهم للتعامل مع الأزمات الراهنة وتوعيتهم ضد مشاكل العصر وطريقة مواجهتها نفسيا.

ونوه الاتحاد بأنه على الطلاب الراغبين في حضور الندوات الخاصة بالتوعية والتأهيل التسجيل عبر الرابط التالى : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehfvzx10.../viewform

وكان المجلس الأعلى للجامعات،أعلن مساء أمس،عن أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن عدد المرشحين لرئاسة جامعة حلوان 7 مرشحين هم:

1- الدكتور ياسر محمد جادالله، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.