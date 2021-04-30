عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعنوان سيكورنا.. اتحاد طلاب آداب حلوان يطلق سلسلة ندوات أون لاين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية الآداب بجامعة حلوان فعاليات الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠٢١  بنظام التعليم الهجين، حيث تقرر حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% ويتم متابعة العملية التعليمية بنظام أون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،كما يتم متابعة تنفيذ أغلب الأنشطة الطلابية بنفس النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأعلن اتحاد طلاب آداب حلوان،عن بدء سلسلة من الندوات التثقيفية بنظام أون لاين للطلاب عبر برنامج زووم تحت عنوان “ سيكورنا ” بهدف تأهيل الطلاب مجتمعيا . 

 

وأوضح الاتحاد أنه يحاضر خلال تلك الندوات الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان،لافتا إلى أن الندوات تهف إلى تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطلاب وتأهيلهم للتعامل مع الأزمات الراهنة وتوعيتهم ضد مشاكل العصر وطريقة مواجهتها نفسيا.

 

ونوه الاتحاد بأنه على الطلاب الراغبين في حضور الندوات الخاصة بالتوعية والتأهيل التسجيل عبر الرابط التالى :  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehfvzx10.../viewform

 

وكان  المجلس الأعلى للجامعات،أعلن مساء أمس،عن أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن عدد المرشحين لرئاسة جامعة حلوان 7 مرشحين هم:

1- الدكتور ياسر محمد جادالله، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.

التواصل الاجتماعي جامعة حلوان حلوان محمد جاد الانشطة الطلابية كلية الاداب الفصل الدراسي اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجدا بدمنهور

رئيس البرلمان العربي: لدينا استراتيجيات عديدة لتبني القضايا العربية ووضعها في الإطار الصحيح

كريستيانو رونالدو يتخد أولى خطوات الرحيل عن يوفنتوس

وزير الأوقاف: الصيام يدعو لمزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.. فيديو

السفير المصري في لومي يبحث مع وزير الزراعة التوجولي التعاون الثنائي

5 هدايا برلمانية مرتقبة للعمال والموظفين في عيدهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم بنفق الشهيد أحمد حمدى

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

التعليم: امتحان تكميلي لـ الصفين الأول والثاني الثانوي في مايو لهؤلاء الطلاب فقط

زوجها ادعى سقوطها على لوح زجاج.. تحقيقات موسعة في العثور على ربة منزل مذبوحة بالجيزة

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ