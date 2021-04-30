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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إعلام الأزهر تصدر فيديو تعريفيا بمذهب الحنابلة

كلية الإعلام
كلية الإعلام

بثت وحدة الاتصال والإعلام، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فيديو للتعريف بالمذاهب الفقهية المعتمدة خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور أحمد مصطفى المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين, معرفاً بمذهب الحنابلة   "إن  مؤسسه  هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد, والمنتهي نسبه إلى معد بن نزار بن عدنان, فهو عربي وقرشي، اجتهد في طلب العلم, وعانى كثيراً مدافعاً عن الإسلام حق الدفاع, وأسس مذهبه على أسس وقواعد معتبرة مستنبطاً أحكامه من الكتاب والسنة".

وأوضح  مصطفى أن الإمام أحمد عُرف عنه اهتمامه الشديد بالنص؛ فكان يأخذ من النص ظاهره وأيضاً مفهوما الموافقة والمخالفة, ولا يعدل عنه إلى دليل آخر إلا إذا انعدم الدليل في النص, وكان يأخذ بخبر الواحد, ويعتمد على الاستحسان وسد الذرائع.
 

وعن مؤلفات المذهب الحنبلي قال: " ترك المذهب الحنبلي ميراثاً من الكتب يستطيع السالك مذهبه أن يدرسها منها: دليل الطالب, وكتاب الفروع لابن مُفلح, وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار, وكتاب شرح منهى الإرادات للإمام البهوتي."

يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام تعمل على بث رسائل توعوية وأخرى  إيجابية لتنمية المجتمع برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة, والدكتور غانم السعيد عميد الكلية, والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال, وإعداد الدكاترة  جمال أبو جبل، ومحمد الشناوي، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.

رمضان الاعلام الأزهر الحنابلة المذاهب الفقهية

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