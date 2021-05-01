فى عيد العمال .. صدى البلد يرصد صورا للعمال والعمالة غير المنتظمة

يحتفل المواطنين اليوم السبت ، بـ عيد العمل ورصد موقع صدى البلد ، عدة صور للعمال والعمالة غير المنتظمة ، الذي تؤكد حب المصريين للعمل والانتاج ودفع عملية التنمية ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هنأ عمال مصر والشعب المصري اليوم بعيد العمال ، موجها لهم عدة رسائل مهمة ومنها : " أتوجه لكل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز تحية تقدير وإعزاز".



وقال الرئيس السيسي، الشعب المصري خلال كلمته باحتفالية عيد العمال قائلا: " لنا كل الحق أن نحتفل اليوم على مدار السنوات الماضية ومنذ بدأنا سويا مسيرة التنمية والتي قام فيها المصريون بكل جهد لمستقبل أفضل".



وتابع الرئيس السيسي :" باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر علي مدار السنوات الماضية شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة الشعب المصري العظيم لتغيير واقعه ولبناء مستقبل أفضل وهو ما أكد للقاصي والداني سلامة مسارنا التنموي وصدق توجهاتنا و سعينا الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن في مجتمع تسوده العدالة".

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