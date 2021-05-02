وكيل صحة الغربية: خروج 39 مصاب كورونا من المستشفيات العامة.. صور

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر الزيات رافقه الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة ، مدير إدارة المستشفيات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة وقام بالاطمئنان على جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي واطمئن على الحالات الموجودة بالمستشفى.

ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور عبد الناصر ، في بيان له أمس، تعافى وخروج 39 مصاب كورونا بعد المتابعة الدورية بالمستشفيات ومتابعة المخالطين حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.

بالصور ..وكيل صحة الغربية : خروج 39 مصاب كورونا بمستشفيات العامة

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