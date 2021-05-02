لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

دخول سمير غانم المستشفى

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تطورات الحالة الصحية للفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد دخولهما المستشفى.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الفنان سمير غانم في مستشفى عادية، ليس مصابا بالكورونا، ولكن لديه مشاكل في الكلى".



وأضافت لميس الحديدي: "حالة الفنان سمير غانم تتحسن، وسيخرج من العناية المركزة قريبا"، موضحة: "الذي حدث للفنان سمير غانم، هو أنه كان مصابا بفيروس كورونا منذ فترة، وعولج منه، وربما علاج كورونا وآثاره تسببت في مشاكل للكلى".



وأشارت لميس الحديدي، إلى أن "الفنانة دلال عبدالعزيز في مستشفى للعزل، ومتواجدة في العناية المركزة على جهاز أكسجين، ونتنمى أن تتحسن حالتها خلال الأيام المقبلة".

