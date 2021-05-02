مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

كشف الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بعد دخولهما المستشفى إثر إصابتهما بـ فيروس كورونا.

وقال طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الفنان سمير غانم ليس مصابا بفيروس كورونا، لكن لديه مشاكل في الكلى".



وأشار: "صحته في تحسن منذ دخوله المستشفى، وسيخرج من المستشفى في أقرب وقت"، متابعا: "الفنانة دلال عبدالعزيز مصابة بفيروس كورونا وهي في المستشفى حاليا".

