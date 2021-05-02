مسلسل ضد الكسر الحلقة 19 .. طلاق نيللي كريم ومحمد فراج

دارت أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 19 حول إتمام الطلاق بين سلمى “نيللي كريم” وكريم “محمد فراج” وبالرغم من محاولاته، إلا أن سلمى كانت مصرة على موقفها، وحاول كريم إقناع سلمى بأن تمنحه فرصة ثانية دون جدوى.

وحاول إياد إقناع شقيقته مايا في مواصلة خطتها مع كريم حتى تتزوجه ثم يعيد أموال والده التي حصل عليها كريم في السابق، ويتفاجأ إياد ومايا بدخول كريم عليهما ومواجهتهما بكل ما يعلم من معلومات حول المؤامرات التي يحيكونها ضده، كما واجه نادين أيضا بأمر الرسائل التي كانت ترسلها لسلمى زوجته وحذرهم من الاقتراب منه أو من سلمى.

أما ملك فتعيش في مأساة بسبب قضية مصطفى، وتخبر سلمى والدتها بأمر طلاقها من كريم فتشعر بالصدمة، كما تخبرها بأنها ستعيد ليلى شقيقتها إليها، وفي الأخير يتوفى والد كريم وهو يلعب معه الطاولة.