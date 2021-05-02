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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله يشيد بأداء إنجي علاء في كوفيد 25

صدى البلد

أشاد الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمى على تويتر بأداء إنجي علاء، في الحلقة الثالث من مسلسل كوفيد ٢٥ 

وقال صلاح عبد الله: "أقسم بالله عسل، كمان كلتي يوسف في الطيارة.. هكلمكم بعد الخامسة".

وردت إنجي عليه: "حبيبي يا عم صلاح.. في إنتظار مكالمتك والخامسة حلقة مهمة هستنى رأيك فيها ويارب المسلسل يعجبك".

وقالت إنجي علاء: "سعدت جدا بظهوري في الحلقة التالتة من مسلسل كوفيد - ٢٥، وسعدت أكتر بردود الأفعال اللي وصلتلي ويارب يكون ظهور خفيف عليكم وباقي الحلقات تعجبكم وتكون عند حسن الظن".


 

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إنجي علاء تعلق على ظهورها بمسلسل كوفيد 25

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الأربعاء .. يوسف الشريف ينتهي من كوفيد٢٥ في مصنع الحديد والصلب

 

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

قنوات العرض  قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحًا.

قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.. قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة 5:30، و10:00 صباحًا.. قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحًا، و7:30 مساء، و3:00 عصرًا.. قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا. القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحًا. 

يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25 الحلقة الخامسة مسلسل كوفيد - 25 كوفيد - 25 كوفيد٢٥

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