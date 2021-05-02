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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ٤ أشخاص فى مشاجرة بميت غمر بسبب لعب الأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.


وكان اخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بقرية سنتماي دائرة مركز ميت غمر.


وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول السعيد.أ.ا. (31 عاما-عامل)،  مصابا بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالعضلات والأوردة والشرايين للرقبة، ووالد زوجته صالح.س.ل. (53 عاما-فلاح)، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وطرف ثان تامر.ك.م. (41 عاما-عامل)، مصابا بقطع بوتر إبهام اليد اليمنى، وشقيقه حسام (38 عاما-حلاق)، مصابا بجرح قطعي بفروة بالرأس وجميعهم يقيمون قرية سنتماي دائرة المركز.

كما تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي وآلة حادة سكين بحوزة كل من الأول والثالث وإحداث ما بهم من إصابات لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

فيما تم ضبط طرفي المشاجرة والألات المستخدمة في المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8033 جنح مركز ميت غمر وجار العرض على النيابة العامة.

مشاجرة قرية سنتماي محافظة الدقهلية لهو الأطفال ميت غمر

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