البنك الأهلي: نتعامل مع العملاء من خلال عدة محاور رئيسية على رأسها جودة الخدمة

قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك نجح في تمويل 90 ألف مشروع صغير ومتوسط حتى الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم محفظة التجزئة بالبنك توصل إلى 127 مليار جنيه لـ 2 مليون مقترض، وارتفع حجم بطاقات الخصم المباشر إلى 6.5 مليون بطاقة بالبنك.

وأضاف أيمن جمجوم، خلال لقائه مع برنامج "بنوك واستثمار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلاً: “لدينا 6 ملايين بطاقة مسبقة الدفع حتى الآن، والبنك لديه نحو 1.3 مليون بطاقة ائتمان”، مشيراً إلى أن هناك حوالي 550 فرعاً تقليدياً في جميع محافظات الجمهورية مع 23 فرعاً إلكترونيا.

وأوضح رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن أماكن الفروع تحدد من خلال عدة عوامل أبرزها احتياج المنطقة للخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن 50% من فروع البنك الأهلي خارج نطاق القاهرة الكبرى، معقباً: "لدينا خطة توسعية يتم من خلالها افتتاح 50 فرعاً تقليدياً بشكل سنوي".

وأشار "جمجوم" إلى أن الهدف من الفروع الإلكترونية هي تطبيق العملاء للعمليات المصرفية بشكل إلكتروني.

واستطرد: "لدينا 15 ألف موظف يقدمون مختلف الخدمات المصرفية للعملاء، ولدينا العديد من القنوات الإلكترونية التي تقدم الخدمات من خلالها للعملاء"، معقبا: "نتعامل مع العملاء من خلال عدة محاور رئيسية على رأسها جودة الخدمة".

ونوه إلى أن البنك يعمل على توفير وحدات مصرفية متنقلة، موضحاً أن الوحدات المصرفية المتنقلة تقدم جميع الخدمات المصرفية بشكل متنقل، مشيراً إلى أن الفروع المتنقلة تسهم في جذب المزيد من العملاء للقطاع المصرفي.

وأشار إلى أنه يتم تسليمات بطاقات ميزة للعملاء في الوحدات المتنقلة بعد فتح الحساب مباشرة، مؤكداً أنه يتم العمل على الوصول بعدد الوحدات المصرفية المتنقلة إلى 20 وحدة.

واستطرد: "نستهدف تغطية 400 قرية بالخدمات المصرفية من خلال الوحدات المتنقلة، ويستهدف التواجد في القرى لاستقطاب المزيد من العملاء للقطاع المصرفي"، مشيراً إلى أنه يتم استهداف التواجد في 75 قرية من قرى مصر بشكل سنوي.