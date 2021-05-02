فيسبوك تتحدى آبل وتوجه رسالة مهمة لمستخدميها.. فماذا قالت؟

التتبع يساعد في استخدام فيس بوك مجانا..

يواصل فيسبوك Facebook، حملته ضد تحديثات الخصوصية التي يجلبها أحدث إصدار من نظام تشغيل هواتف iOS 14، حيث تركز بعض التغيرات بشكل أساسي على حماية خصوصية المستخدم، مما أدى إلى نشوب صراعا بين عملاقي التكنولوجيا.

فيسبوك توجه رسالة مهمة لمستخدمي آيفون

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، أضافت عملاقة التواصل الاجتماعي رسالة توضيحية ضمن تطبيقاتها فيسبوك وإنستجرام، على نظام تشغيل آبل iOS، تخبر مستخدمي أجهزة آيفون بأن المعلومات التي تجمعها من التطبيقات والمواقع التابعة لها، سوف "تساعد في الحفاظ على استخدام خدمات فيسبوك مجانا".

وفي تحد واضح من فيسبوك لمالكة آيفون، قالت الشركة: "إنها قدمت مزيدًا من التفاصيل حول كيفية استخدامها للبيانات التي تجمعها عبر تطبيقاتها من أجل تقديم الإعلانات المخصصة"، والتي تدعم الشركات الصغيرة مما يساعد مستخدميها في الحفاظ على استخدام فيسبوك مجانيا إلى جانب دعم الشركات التي تعتمد على الإعلانات للوصول إلى عملائها.

وتشير "فيسبوك" إلى أن إشعارها الجديد على iOS، يعد كـ "'شاشات تعليمية" تخبر المستخدمين لأى هدف تجمع لأجله البيانات، وقد رصد الباحث التكنولوجي "أشكان سلطاني" لأول مرة الإشعارات المنبثقة الجديدة أمس السبت، وقام بمشاركة لقطات شاشة للرسائل عبر حسابه على موقع تويتر .

ومع أحدث إصدارات iOS، ستطلب آبل من مطورو التطبيقات التي تشارك فيما تسميه "التتبع" الحصول على موافقة صريحة من مستخدمي آيفون، للمشاركة جمع المعلومات من التطبيقات والمواقع المملوكة لشركات أخرى لتخصيص الإعلانات أو قياسها، وشرح كيفية استخدامها لبياناتهم، مما ستمنحهم النافذة المنبثقة فرصة لإلغاء الاشتراك في خاصية التتبع.

وبموجب سياسة آبل الجديدة، لا يزال مطورو التطبيقات قادرين على استخدام المعلومات الأخرى التي يوفرها المستخدم للإعلان المستهدف، حتى إذا اختار المستخدم عدم السماح للتطبيق بتتبعه ، ولكن لا يمكن مشاركة هذه المعلومات مع شركة أخرى لتتبع الإعلانات.

وكما قالت آبل: "إن تغييرات الخصوصية الجديدة ستسمح بتوفير سياق إضافي مسموح به، حيث سيعرض إليك نظامنا التشغيلي شاشة تعليمية قبل تقديم مطالبة آبل لمساعدة الأشخاص في اتخاذ قرار مستنير حول كيفية استخدام المعلومات الخاصة بهم"، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم والشفافية في البيانات التي تجمعها التطبيقات المستخدمة على هاتفه الآيفون.