العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، عددا من الأوامر الملكية.

وقرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما تقرر تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال الملك سلمان الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.