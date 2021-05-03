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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

غرق قارب على متنه
غرق قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين

أعلن الهلال الاحمر الليبي، اليوم الإثنين، وفاة نحو 50 مهاجرا غير شرعيا بينهم مصريون إثر غرق قارب قبالة السواحل الليبية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

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ليبيا.. خفر السواحل ينقذ 600 مهاجر في يومين

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وأفاد متحدث باسم البحرية الليبية، مساء السبت الماضي، بأن "دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت يوم الجمعة الماضي، في شمال غرب طرابلس، 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية".

ولفت إلى أن "هؤلاء المهاجرين كانوا على متن أربعة زوارق مطاطية"، إضافة إلى اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وتمت إعادتهم إلى القاعدة البحرية في طرابلس، قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

الهلال الاحمر الليبي غرق قارب قبالة السواحل الليبية البحرية الليبية خفر السواحل مهاجرا غير شرعي

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