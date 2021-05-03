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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقلت حديقة الحيوان للبيت .. وزارة الزراعة تعوض المواطنين عن إغلاق الحدائق بهذه الطريقة

صدى البلد

ابتكرت وزارة الزراعة ، طريقة لإمتاع المواطنين بالحدائق  المتنوعة التابعة لها، في ظل صدور قرارات مؤخرا بغلقها يوم شم النسيم تجنبا لانتشار كورونا .


وأرسلت الوزارة  أفلاما تسجيلية لحدائق الحيوان والأسماك والاورمان بعدما صدر قرار بغلقها يوم شم النسيم بقرار من معالي وزير الزراعة السيد القصير في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب التكدس والزحام . 


ودعت الوزارة للاستفادة من تلك المادة في البرامج والخدمات الإخبارية او حتى الاستمتاع بمشاهدتها مضيفة : “  بذلنا مجهود بسيط فكرنا من خلاله في نقل الحديقة للمواطنين بدلا من انتقالهم إليها”.
 

وجاء ذلك تحت شعارات : “ #احم نفسك_احم بلدك.. خليك في البيت #.. #حدائق_وزارة الزراعة يوم شم النسيم في منزلك#..”.


 

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