شحن 3200 طن صودا كاوية وتفريغ 3500 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM MARS وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 98 متراً ، بغاطس 6 متر، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء .

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM ، وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3500طن رخام بالميناء.



وسجلت موانئ بورسعيد ، دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

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واستقبل الميناء سفينتين بضائع عامة ، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .