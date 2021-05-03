كل سنة والمصريين طيبين .. #شم_النسيم يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #شم_النسيم احتفال بعيد الربيع ، الذي يوافق اليوم الاثنين.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "‏هتشم النسيم فين ؟ ياعم اقعد هو حد شااامم حاجة ..#شم_النسيم "، و "‏‎#شم_النسيم معدى من قدام محل فسيخ الناس كتيرة بتشترى ومبسوطة وبيقولوا الفسيح السنه ده يجنن مالوش ريحه".



وقال آخرون: "‏اقدم عيد أو احتفال شعبي مستمر من آلاف السنين، كل سنة والمصريين طيبين #شم_النسيم" و "‏‎#شم_النسيم شم نسيم سعيد "



وللعام الثاني على التوالي ، تغيب احتفالات أعياد شم النسيم في محافظات الجمهورية ، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حيث أغلقت الحدائق العامة والمتنزهات، أبوابها أمام المواطنين واحتفل الأهالي في منازلهم، كما أغلقت المدن الساحلية والشواطئ أمام زوارها خوفا من انتشار فيروس كورونا، وذلك امتثالا إلى قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.