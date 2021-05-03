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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر نبيل يحصل على جائزتين عن فيلم Down the Rabbit Hole

ياسر نبيل
ياسر نبيل

حصل المخرج ياسر نبيل، على جائزة الإخراج عن فيلمه الأمريكي "Down the Rabbit Hole"، من مهرجان Global short film festival، لعام ٢٠٢١، ومهرجان Cannes Silk Road Film festival، الذي حصل بطل الفيلم شان ولدرن، من خلاله أيضاً على جائزة التمثيل.

وأبدى ياسر سعادته بالجائزتين وقال: فخور بحصول فيلمي على جائزتي الإخراج لي والتمثيل للنجم Sean Waldron "شان ولدرن" في فعاليات دولية كبيرة، وهو ما يدفعني لتقديم مزيد من الأعمال المميزة خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن تحقق أعمالي القادمة أيضاً جوائز في المهرجانات الدولية.

ومن المقرر أن يستأنف نبيل الفترة المقبلة تصوير فيلمه الجديد " Family House"، الذى بدأ تصويره بالفعل منذ فترة في لوس أنجلوس، وهو بطولة Adam J. Daniels، إلهام عبد البديع، Kyle Beatty، و Rafy Ibrahim، بجانب عدد كبير من الممثلين، ويتم تصوير الفيلم ما بين مصر وأمريكا.

ياسر نبيل، هو مخرج مصرى أمريكى حاصل على درجة البكالوريوس في الإخراج السينمائى من جامعة Art Institute of Hollywood - آرت انستيتيوت بى هوليود، وشارك في ٤٤ مهرجانا داخل هوليود وخارجها، ونال خلال عدة تكريمات، آخرها حصوله على جائزتين من مهرجان Global short film festival 2021، ومهرجان Cannes Silk Road Film festival 2021.

وتعد الفنانة إلهام عبد البديع المصرية الوحيدة التى تشارك فى العمل الجديد وهى إحدى النجمات اللاتى ظهرن بقوة فى الفترة الأخيرة خاصة بعد تقديمها مسلسل “الزيبق”. 

وأعلن القائمون على فيلم "هانوفيل" للمخرج "أشرف فاروق" عن بدء مرحلة تصوير الفيلم ويشترك في بطولته كل من الفنان حسني شتا، الفنانة إلهام عبد البديع والفنانة هاجر الشرنوبي. 

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كما قال المنتج الفني "عماد شحاته" إنه جارى حاليآ التعاقد مع باقي فريق عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "هانوفيل" يُصنَّف كفيلم رعب مصرى حيث تدور أحداثه حول قصة مثيرة غامضة.

الفيلم من إنتاج "جو بروداكشن"، ويتكون فريق العمل من مدير التصوير "أسامة بركات" ، مهندس ديكور "وائل عبد الله" مخرج منفذ" أحمد الليثي"٠

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