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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية يبدأ في إطلاق إصدار له على هواتف أندرويد

تطبيق Clubhouse
تطبيق Clubhouse يبدأ فى إطلاق إصدار له على هواتف أندرويد

بدأ تطبيق الدردشة الصوتية، Clubhouse كلوب هاوس، اختبار إصدار تجريبي لهواتف أندرويد تمهيدا لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبذلك يصبح التطبيق متاحا لهواتف أندرويد وآيفون معا بعدما كان متاحا فقط لهواتف آيفون، الأمر الذى أغضب عدد كبير من المستخدمين. 


وبحسب موقع Android Authority  فإن تطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية الذى حقق شهرة واسعة خلال فترة قصيرة للغاية، ووصلت قيمته السوقية إلى 4 مليارات دولار ، سيصبح متاحا لكل أنواع الهواتف وليس حكرا على هواتف معينة كالسابق. 

ارتفاع رأس المال السوقى لتطبيق Clubhouse إلى 4 مليارات دولار


وأكد تطبيق Clubhouse أن الإصدار القادم فى التطبيق سيكون لمستخدمى هواتف أندرويد، حيث سيكون بإمكانهم التمتع بكل ميزات التطبيق بدلا من استخدام ميزة الدردشة الصوتية بشكل منفصل فى عدد من التطبيقات الأخرى. 


وقامت عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة مثل تويتر وفيسبوك و إنستجرام و تيليجرام و Reddit ريديت بنسخ ميزة الدردة الصوتية الموجودة فى Clubhouse لمنافسته بعدما استطاع التطبيق تحقيق شهرة واسعة فى وقت قليل. 


ويتوفر تطبيق Clubhouse حاليا لمستخدمى آيفون حيث يمكن للمستخدمين الوصول للتطبيق ، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.

 

تطبيق Clubhouse الدردشة الصوتية هواتف اندرويد هواتف آيفون ميزات تطبيق Clubhouse

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