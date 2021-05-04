هاني شاكر يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة.. ويؤكد: إمام عاشور تم ذبحه

يرى المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ذبح إمام عاشور، صانع ألعاب نادي الزمالك، بعدما قرر إيقافه 12 مباراة بسبب خروجه عن النص خلال مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99.

وقال هاني شاكر، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"اتحاد الكرة، ذبح إمام عاشور، لا يوجد لاعب في العالم يتم إيقافه 12 مباراة".

وأضاف :"كنت أتمنى من اتحاد الكرة، عدم معاقبة إمام عاشور، وكان نادي الزمالك سيعاقبه لأنه أخطأ في حق النادي الأهلي".

ووجه هاني شاكر، رسالة لاتحاد الكرة قائلا: "أين تظلم إمام عاشور، الذي أرسله نادي الزمالك؟".

وأضاف :"هو في عبث وانحطاط أكثر من ذلك، ما تفعلوه في الرياضة المصرية فضيحة بمعنى الكلمة، كلكم ستحاسبون سواء في الدنيا أو الأخرة"،