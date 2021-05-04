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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسجيل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 1005 حالات تعافي و 14 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، والتى ذكرته صحيفة عكاظ  فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة السعودية 421300 حالة، من بينها 9587 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1356 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 404707 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7006 حالة وفاة.

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السعودية.. بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد

وكانت أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بيانا عاجلا لها، والذي شدد على أهمية التقيد بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد قالت الوزارة في بيانها إن ذلك الإجراء يأتي بناءً على ما ورد إليها من وزير الصحة في برقيته المؤرخة في 29/‏ 8 /‏1442هـ؛ التي أشار فيها إلى أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة أشارت إلى جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة.

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجه في وقت سابق نداء عاجلا لجميع المواطنين بضرورة القيام بالأسباب المشروعة لمجابهة فيروس كورونا.

السعودية فيروس كورونا وزارة الشئون الإسلامية الإجراءات الاحترازية منع تفشي فيروس كورونا

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