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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش من كواليس مسلسل المداح

كسرة قلب.. نسرين طافش تشارك جمهورها كواليس مسلسل المداح

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل “المداح”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة: "كسرة قلب رحاب يوم فرحها ".

 

وتشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة المسلسل الرمضاني “المداح".

 

ومسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

نسرين طافش حمادة هلال رمضان مسلسل المداح انستجرام

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