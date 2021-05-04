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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن رصد الحكومة لـ1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بسيناء

النائب حسن المير
النائب حسن المير عضو مجلس النواب

وجه النائب حسن المير عضو مجلس النواب التحية للحكومة بصفة عامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودا كبيرة لتطوير سيناء، على مدى 6 سنوات  وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها مشيداً برصد مليار و500  مليون جنبه لتطوير شبكات الكهرباء بسيناء.


وأكد " المير"، فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه مع تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التى أكد فيها رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق بها.


وتابع النائب، أن جهود الوزارة  لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء تأتى لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.


وقال النائب حسن المير ان الاهتمام الكبير بقطاع الكهرباء سوف يكون له اثاره الايجابية على مختلف مشروعات التنمية فى سيناء موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى سيناء.


وتجدر الاشارة الى ان قطاع شمال سيناء الذى يضم كل من العريش ، والمساعيد ، وبئر العبد ، ورمانة ، والشيخ زويد ، ورفح ، والحسنة ونحل  ويشمل 51 مدينة وقرية، ويبلغ عدد المشتركين به 165 الف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه  كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد 6 موزعات جهد متوسط و  300 محولات وأكشاك قدرات مختلفة’ و 36 سكينة هوائية جهد متوسط و  22 وحدات ربط حلقى جهد متوسط و  1005 عامود هوائى جهد متوسط و  125 كم خطوط هوائية جهد متوسط و  100 كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  2570 عامود جهد منخفض و  825 كم خطوط هوائية جهد منخفض و 625 كم كابلات أرضية جهد منخفض  و110 صندوق توزيع جهد منخفض.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى850  مليون جنيه  متمثلة فى :  توصيل التيار الكهربائي لانفاق شمـــال الإسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ و توصيل التيار الكهربائي لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس من الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ و    انارة خط الحدود الدولية برفح من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 و توصيل التيار الكهربائي  لإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين مرحلة ثانية.ومشروع إنارة الطريق الدولي حتي الروضة ومشروع تغذية محطة رفع مياه - كرم ابو نجيلة ومشروع تعديل الخطوط الهوائية المارة اعلي الكتل السكنية بكابلات أرضية بمنطقة بئر العبد حي الغزلان وتوصيل التيار لمحطة  مياه أبوصقل و  مشروع تغذية محطة تحليه المياه بالسكادرة و  توصيل التيار لمحطة  مياه  غرب العريش و توصيل التيار الكهربائي لعدد 76 منزل دوى بقرية الجوفة بالجدى بشمال سيناء و   توصيل التيار الكهربائي للمشروع القومي ابنى بيتك و  مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة و توصيل التيار الكهربائي لمشروع 12 تجمع بدوى تنموي بشمال سيناء و مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة و مشروع تغذية عمارات السيل و-توصيل التيار الكهربائي لقرية الأمل و  توصيل التيار لمصنع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء.
وتغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 الف فدان بمحافظة شمال سيناء وشرق بورسعيــد و     توصيل التيار الكهربائى لمشروع استصلاح 300 فدان بقرية الأمل بالقنطرة شرق.

مجلس النواب وزارة الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير شبكات الكهرباء

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