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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تواجه موجة كورونا الثالثة بهذا الإجراء

صدى البلد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنتاج وتوزيع الكمامات القماشية وكولونيا 555 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، على البطاقات التموينية، وضمن فارق سلع نقاط الخبز، لضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

كما تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش، توريدها للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريًا وأن تعامل الكمامات مثل باقي السلع «الزيت والسكر».

وجاءت آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين كالتالي:

- الصرف إجباريًا للمواطنين بالبطاقة التي تشمل 3 أفراد فأكثر.

- يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد.

- تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

- يشترط صرف الكمامات ولو لمرة واحدة.

ويستعرض صدى البلد مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين كالتالي:
- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس
- طاردة للسوائل والرذاذ
- معالجة من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات
- لا تسبب حساسية للبشرة
- قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة

وأوضحت وزارة التموين في بيان صحفي أن المواصفات تضمنت ضرورة تدوين مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

التموين وزارة التموين كمامات التموين الكمامات المجمعات الإستهلاكية

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