الدنيس فى المقدمة.. إنتاج أسماك غير مسبوق من بحيرة البردويل بعد افتتاح موسم الصيد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي عافتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، مضيفا أن بحيرة البردويل فيها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا.

وقال المهندس شكرى سالمان مدير بحيرة البردويل، إنه تم افتتاح موسم الصيد بالبحيرة يوم 26 إبريل تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، موضحا أنه خلال الأسبوع الأول من الافتتاح بلغ انتاج البحيرة 245 طن من الأنواع المختلفة من الأسماك.

وأوضح "سالمان" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الصيادين يعملون 3 أيام فى الأسبوع نظرا لعدم الاقبال على الأسماك خلال شهر رمضان، مؤكدا أن انتاج البحيرة من الأسماك هذا الموسم مميز ، حيث بلغت أسماك الدنيس 50 % من إجمالى انتاج الأسماك وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ البحيرة.

وأشار "مدير بحيرة البردويل " إلي أنه يتم تسويق انتاج الأسماك محليا سواء داخل المحافظة أو خارجها على حسب العرض والطلب ، مؤكدا أنه كل عام يتم تعطيل حركة الصيد فى البحيرة خلال شهر إبريل، ويتم افتتاحها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، معلقا : "هذه الفترة تسمى بفترة الراحة البيولوجية للحفاظ على المخزون السمكى للبحيرة".

ونوه بأنه يتم تطوير البحيرة باستمرار بناءا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ويتم تطهيرها من البراغيث .

وكشف عن سبب زيادة الانتاج من البحيرة هذا الموسم عن غيره من المواسم وهو زيادة الاحتياطات الأمنية طوال فترة الإغلاق ، فضلا عن منع صيد الزريعة ، مع اصطياد البراغيث والحشرات باستمرار.

وقال إنه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبىا تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من أول ضوء حتى آخر ضوء.

وناشد المهندس شكرى سالمان جميع الصيادين بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية لحماية البحيرة وعدم اصطياد الزريعة ، مع الالتزام بكافة الضوابط والشروط المقررة للصيد من البحيرة.