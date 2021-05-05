أبرزها شئون التعليم الأزهري .. تعرف على اختصاصات اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجان النوعية الـ 14 بالمجلس، ومن بينها لجنة الشئون الدينية والأوقاف.



وحددت اختصاصات هذه اللجنة المادة 59 على النحو التالي:



تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:



الشئون الدينية.



المساجد ودور العبادة.



الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.



التعليم الأزهرى.



السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.



فيما نصت المادة 60 على: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.