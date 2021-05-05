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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة عبد الغني : « كنت بغني في الأفراح عافية بـ 5 جنيه » .. فيديو

أسامة عبد الغني
أسامة عبد الغني

كشف المطرب أسامة عبد الغني، تفاصيل جديدة عن بدايته الفنية، مؤكدًا أنه بدأ الغناء في الأفراح.

 

وأضاف أسامة عبدالغني، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم : "كنت بغني في الأفراح عافية، وكنت باخد خمسة جنيه".

 

وتابع المطرب أسامة عبد الغني، أنه فكر في التوقف عن الغناء بسبب تدني ذوق الجمهور ، موضحا أن كل من يغني مهرجان يقول على نفسه أنه "تريند".

 

وأضاف المطرب أسامة عبد الغني، أنه هو وزملاؤه من المطربين حاولوا النهوض بالذوق العام من خلال تقديم أغنيات جيدة، وتحدثنا مع النقابة كثيرًا ولكن دون جدوى.

أخبار التوك شو اليوم الإعلامي محمد موسى خط احمر أسامة عبد الغني محمد موسى برنامج خط أحمر

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