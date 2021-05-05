مستشار رئيس الجمهورية للصحة يكشف عن مفاجأة صادمة حول الفيروس الهندي.. (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، موقف مصر من تحور فيروس كورونا المستجد بدولة الهند، مشيراً الى أن أي دولة في العالم تشعر بقلق تجاه هذا الفيروس المتحور شديد الخطورة بالهند.

وأكد عوض تاج الدين، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا بالهند أصاب 20 دولة بالعالم منها ثلاث دول بمحيط الشرق الأوسط.

وأضاف أنه حضر اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض قيادات الدولة المصرية للحد من تسلل الفيروس الهندي إلى بلدنا، وللسيطرة على الوضع الحالي الآن، مشيراً الى أن الفيروس الهندي هو فيروس كورونا ولكن حدث به تحور مزدوج وهذه حالة نادرة وجديدة الشكل، ويوجد احتمال أن التطعيمات الحالية لا تتعامل مع هذا الفيروس.

