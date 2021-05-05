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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة..تسكين ٨٠ أسرة من قاطني عزبة حرب بوحدات سكنية حضارية في الجيزة ..شاهد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه الدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهوريه مصر العربية والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات بتسليم عقود ٨٠ وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين  المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة حرب الغير أمنه بحى بولاق الدكرور وتسكينهم بوحدات حضارية بمنشأة البكارى بحى الهرم والتي تم انشاءها تتويجاً للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع دولة الأمارات الشقيقة و التي تمثلت هذه المرة في  منحه من سمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي لإنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني منطقة عزبة حرب .

 

جاء ذلك بحضور أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وممثلي عن سفارة دولة الأمارات واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق والهرم ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء ومدينة الهرم وكرداسة .

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وقال محافظ الجيزة أن مشروع تطوير منطقة عزبة حرب يعد أحد المخططات الهامة لتوفير حياه كريمة لقاطنيها حيث شمل علي أنشاء عدد أربع عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة ١٨٠ وحدة سكنية حضارية لقاطني منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور  وذلك من خلال رؤية متكاملة ومخطط جارى تنفيذه ، مشيرآ بأنه عجلة التطوير لن تتوقف إلي ذلك الحد بل تم الانتهاء من تسكين المرحلتين الأولي والثانية بمنطقة عشش السكة الحديد بالدقي بأجمالي ١٤٥ وحدة سكنية بجانب إعادة الواجهة الحضاري للمحافظة من خلال مخطط تطوير شامل لعدد من المحاور المرورية الهامة وكذا المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير .

 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة و القضاء على المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات عمرانية حضارية توفر لقاطنيها الحياة الكريمة والبيئة المناسبة التى تؤهلهم لتنمية مجتمعهم والحفاظ علي مقدرات وطنهم لإعادة الواجهة الحضارية التى تليق بعراقة الدولة المصرية ضمن خطة الدولة المستدامة ٢٠٣٠ .

 

وأشار محافظ الجيزة ان خطوات ظهور ثمار مشروع عزبه حرب مرت بمراحل عديدة حيث شهدت في عام ٢٠١٨ تسكين المرحلة الأولي من المشروع بواقع ٥٠ أسرة وجاري اليوم تسكين المرحلة الثانية بواقع ٨٠ أسرة تم حصرهم ليصبح ما تم تسكينه خلال المرحلتين وحدة سكنية وذلك للوفاء باحتياجاتهم من المساكن اللائقة من أجل تحسين أوضاعهم وضمان حقهم في حياة أفضل .

 

مؤكداً أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق ودراسة ميدانية للأهالي القاطنين بالعزبة من خلال لجان مشكلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة كما تم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة تسكين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية .. مشيرآ بأنه تم توفير عددا من السيارات لنقل الأثاث والمتعلقات الخاصة بهم إلي وحياتهم السكنية الجديدة .

 

وخلال كلمته التي القاها أثناء تسليم العقود ثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر مع دولة الأمارات الشقيقة  الذى يكلل دائماً بالنجاح لما يشهده من إرادة جادة ورغبة صادقة من قبل قيادات الدولتين لرفع مستوى التعاون ودعم أواصله موجها شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً متمنيا دوام التعاون وأواصل المحبة .

 

وقد عبر الأهالي عن سعادتهم بالمساكن الجديدة والتي وفرت لهم سكن آمن ولائق بما يضمن لهم تحسين سبل المعيشة .

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محافظ الجيزة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة حياة كريمة اخبار المحافظات القضاء على العشوائيات الامارات عزبة حرب

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