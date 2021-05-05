الحكومة: الدولة تتيح لقاح كورونا مجانًا.. ونعمل على إنتاج 40 مليون جرعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه نحاول دعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجائحة إلى مستوى الكارثة الإنسانية، مضيفا أن تمكنا من إدارة أزمة كورونا بطريقة إيجابية من خلال كل مؤسسات الدولة في ظل أزمة عالمية.



وأضاف مدبولي، في كلمة له في مؤتمر بشأن أزمة جائحة كورونا، مساء اليوم الأربعاء، انه نقدم الشكر لكل الاطقم الطبية على جهودهم في جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتيح اللقاح بالمجان ونعمل على إنتاج ٤٠ مليون جرعة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الي أن الموجة الثالثة تتزايد فيها الأعداد على مستوى العالم.