استخدام السواك جائز.. المفتي: رمضان شهر الصبر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول فى خطبة استقبال شهر رمضان، كان يقول إن من خصائص شهر رمضان أنه شهر الصبر، فهو شهر الصبر على الأكل والشرب والشهوة.

وأضاف شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المسلم بعد الظهر أو فى رمضان يتغير رائحة فمه، وأن هذه الرائحة أطيب عند الله من رائحة المسك، والمسلم يصبر خلال رمضان ولا حزن على هذه الرائحة الكريهة التى لا يعتاد عليها المسلم فى الأيام العادية.



ولفت إلى أن مسئلة تنظيف الفم فى رمضان متروك لكل شخص، وأن استخدام السواك فى رمضان جائز لكن فى حالة عدم دخول شئ الخوف.



وأشار إلى أنه لا يستخدم أى شئ، فى نهار رمضان، ويترك فمه.



