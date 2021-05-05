جواز استخدام العطور في نهار رمضان.. المفتي يجيب

كتب عليكم الصيام

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال استخدام العطور، والبرفانات فى نهار رمضان.



وقال شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، من تقديم الإعلامي حمدي رزق، إنه لا حرج ولا إثم فى استخدام العطور فى نهار رمضان طالما أنها فى الحد المسموح به.



ولفت إلى أن رمضان شهر الصبر، و الابتلاءات التى تحدث للإنسان تحتاج للصبر، وأن المسلم الصابر يكون له مكانة كبيرة.



وأشار إلى أن كل ما يتعرض له المسلم يكون اختبارا، فالخير الذى يأتى للمسلم يكون ابتلاء هو الآخر، ويكون اختبارا من الله.



