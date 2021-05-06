٧٨٠ كم من بورسعيد للسلوم.. وزير النقل يكشف تفاصيل خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي .



بدأت الجولة بتفقد المسافة من تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق (بورسعيد /الإسماعيلية) حتى حدود محافظة بورسعيد بطول 36 كم حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة المرحلة الأولى بطول 15 كم مزودج في المسافة من كم صفر (طريق الإسماعيلية بورسعيد) حتى كم 15 ثم تفقد الوزير المرحلة الثانية بطول ٢١ كم في المسافة من كم 15حتى 36 بحدود بورسعيد مع دمياط حيث تم الانتهاء من الصيانة العاجلة بطول 21 كم باتجاه دمياط وتم الانتهاء من 15 كم باتجاه طريق بورسعيد باستخدام معدات الصيانة الذاتية الحديثة( ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد) وجاري الانتهاء من 6كم المتبقية في المسافة من كم 15حتى كم36.

كما تققد الوزير أعمال إنشاء كوبري ( اللنش 3) بكم 6.5 بالمرحلة الاولى وجاري نهو أعمال المداخل لربط الكوبري بالطريق الدولي الساحلي وحيث بلغت تكلفته 111 مليون جنيه ونسبة تنفيذه 94% ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذه قبل 30/5/2021 ومن المخطط إنشاء 2 كوبري أخر بجوار الكباري القائمة حاليا لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات وتقليل الحوادث وذلك بخطة العام المالي القادم 2021/2022 ( اللنش1 و اللنش2).

كما تفقد الوزير قطاع 3أ في المسافة من كوبري البستان حتي مدخل مدينة دمياط الجديدة بطول 9 كم وتكلفة 108 مليون جنيه حيث يتم رفع كفاءة الطريق بعرض 13,5 متر بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه + طبان مرصوف بكل اتجاه بتكلفة 108 مليون جنية وحيث بلغت نسبة التنفيذ 74% ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذه في 30/6/2021.



وأكد وزير النقل أنه جاري العمل في رفع كفاءة ٧ قطاعات في المسافة من مطروح حتي السلوم بطول ١٤٠ كم وتكلفة ٧٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى الى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم وتكلفة مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وبتكلفة 108 مليون جنيه ، وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم بتكلفة 200 مليون جنيه وتطوير القطاع من كوبري 27 حتي سيدي كرير بطول 35 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه.



وأشار إلي إنه يجري حالياً تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلي السلوم ٧٨٠ كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات و3حارات وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحريه المصريه على البحر المتوسط وكذلك المناطق الصناعيه في بورسعيد ودمياط الجديده وجمصه ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديده مثل دمياط الجديده والمنصوره الجديده و رشيد الجديده.

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