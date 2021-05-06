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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة أكبر مشايخ قبائل سيوة عن عمر يناهز 83 عاما

واحة سيوة
واحة سيوة

توفى اليوم الخميس الشيخ عمر أحمد عتوم  أكبر مشايخ قبائل واحة سيوة سنا عن عمر يناهز 83 عاما.
 

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و توفي الشيخ عمر أحمد عتوم الشهير ب ( عمر بنجار ) شيخ قبيلة الشرامضة بواحة سيوة وأكبر مشايخ القبائل سنا وأقدمهم عن عمر يناهز 83 عاما.

ولد الشيخ عمر عتوم عام 1938 بواحة سيوة وعرف طوال حياته بأنه رجل حكيم رزين لايغضب عادل في حكمة مما جعله قبلة للمتخاصمين وتولي مشيخة قبيلته منذ ما يقرب من 40 عاما.

وقد لاقت وفاة الشيخ عمر عتوم حالة من الحزن الشديد بين أبناء واحة سيوة.

وقال أحمد مصطفى أحد أبناء سيوة ناعيا الراحل:" رحمة الله عليك شيخي الغالي فهو رجل عادل ولايخشى في قول الحق لومة لائم عشرتي معه ما يقرب من ال 35 عاما اعتبرته أخ أكبر وصديق وبعد وفاة والدي اعتبرته والدي عاملته عن قرب طيلة تلك السنوات الكثيرة تعلمت منه الكثير والكثير دعواتكم لهذا الرجل بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الفضيل".

محافظة مطروح واحة سيوة اكبر مشايخ واحة سيوة حزن بسيوة عمر 83 عام

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