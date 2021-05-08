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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قرحة الفم

علاجات منزلية مثبتة لعلاج قرحة الفم

عالج قرحة الفم
عالج قرحة الفم

تقرحات الفم هي نقاط حمراء أو بيضاء مائلة للصفرة تظهر في الفم، إما على اللسان أو على الجدران الجانبية للفم. هناك عدة أسباب لسبب هذا المرض ولكن يحدث بشكل رئيسي عندما تعاني من الإمساك ونقص التغذية وعدم التوازن الهرموني وحتى بسبب الحموضة.

 

1. صودا الخبز
 

صودا الخبز مفيدة لقتل البكتيريا وتقليل الالتهاب. لذلك ، اخلطي نصف كوب من الماء وملعقة صغيرة من صودا الخبز معًا واستخدمي هذا المحلول لغسل فمك مرتين يوميًا. خذ رشفة ، اغسل الماء في فمك ثم ابصق.

 

2. أوراق تولسي
 

خذ أوراق التولسي الطازجة ثم اغسلها جيدًا في بعض الماء. الآن امضغها واشرب كوبًا من الماء العذب بعد ذلك. كرر هذا 3-4 مرات في اليوم وسوف تلتئم القرحة في غضون 2-3 أيام.

 

3. العسل

 

خذي ملعقة من مسحوق amla ثم اخلطيها مع بعض قطرات العسل وقليل من مسحوق الكركم ، للحصول على قوام سائل. ثم ضعي المزيج على المناطق المصابة واتركيه يعمل كالسحر.

4. اللبن
 

يحتوي اللبن الرائب على الخصائص الجيدة لحمض اللاكتيك الذي يساعد في علاج قرحة الفم بشكل فوري وفعال. هذا يقلل أيضًا من الألم أثناء علاج هذه القروح.

 

5. البابونج
 

مع خصائص مطهرة ممتازة ، يعتبر البابونج أفضل لغسل الفم لعلاج القروح المؤلمة من الجذور. انقع بعض أزهار البابونج في وعاء نظيف من الماء. استخدم الماء مرتين يوميًا لعلاج قرحة الفم بسرعة.

 

6. كيس شاي

 

أفضل أنواع الشاي لعلاج قرحة الفم هو الشاي الأسود. يمكنك وضع أكياس الشاي المبللة على القروح ، والتي تحتوي على عنصر التانين الذي يساعد في تسكين الألم.

 

7. أوراق الكزبرة
 

ضع عصير أوراق الكزبرة الطازجة على تقرحات الفم. يساعد على تهدئتهم وتقليل العدوى وعلاجها بشكل فعال.

الآن ، لا تنتظر ظهور تلك القروح المؤلمة كل يوم ، وبدلاً من ذلك ، يمكنك علاجها بالعلاجات المنزلية الفعالة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي 

علاجات منزلية صودا الخبز البابونج قطر التغذية اللبن التهاب اللبن الرائب

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