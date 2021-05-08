لعبة نيوتن الحلقة 25.. آدم الشرقاوى يعود لمصر ومحمد فراج يترك المنزل

شهدت الحلقة 25 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث ، ومنها قيام مؤنس" محمد فراج " بترك المنزل والإقامة في فندق ، فيما حاولت هنا " منى زكى " ان تصالحه .

أما زياد " أدم الشرقاوى " فقد جاء الى مصر لزيارة هنا ونصحها بترك مؤنس " محمد فراج " لأنها لا تحبه كزوج ، وقد فوجئ بانها أحضرت والده ليقوم برؤيته إلا أنه تعامل معه بشكل حاد .

وكشف الطبيب لـ بدر " سيد رجب " ان حالة أمينة “ عائشة بن أحمد “ الصحية متدهورة للغاية وأن الأورام قد انتشرت فى جسدها ، كما قام حازم ” محمد ممدوح ” بالحصول على منزل بالإيجار لعيش فيه برفقة أمينة .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 24 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث، منها قيام حازم "محمد ممدوح” بطلاق هنا “منى زكى”، إذ قام بإرسال ورقة الطلاق لها عن طريق “طرد”.

أما مؤنس "محمد فراج“ فقد شعر بالغضب بعدما قامت هنا بمقابلة والدته عن طريق الصدفة، ونفى وجود أي صلة قرابة تجمعهم.

ومازل الضابط “على قاسم”، يقوم بعمل تحريات عن مصنع العسل، لمعرفة حقيقة تورطهم فى تجارة المخدرات.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن :

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.