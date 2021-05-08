رجل لا يعوض.. عفاف شعيب: الشعراوي لا يعوض ولم ينظر إلى أي فنانة قابلها

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا إلى الفنانة عفاف شعيب،:" لماذا لم تعتزلي الظهور في الإعلام والتمثيل بعد ارتداء الحجاب مثل حنان ترك ".

وقالت الفنانة عفاف شعيب، :" كل واحد له ظروفه وكل واحد حر في حياته وانا معرفش ظروف حنان ترك ".

وأضافت عفاف شعيب في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس "، :" أخي توفى فجأة في عام 1988 وزارني في رؤية في المنام وكانت غريبة الشكل وفضلت اناجي ربنا وحدي حتى استقريت على قرار ارتدائي للحجاب ".

وتابعت عفاف شعيب:" بزعل اوي لما الاقي حد يهاجم الشيخ الشعراوي لانه رجل لا يعوض مرة أخرى ، مضيفة :" الشعراوي لا ينظر إلى أي فنانة قابلها وكان في قمة الادب والاحترام ".

