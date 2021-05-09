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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختفاء طبيبة سوهاج.. فيسبوك يشتعل بهشتاج دكتورة مارينا لازم ترجع

صدى البلد

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج، واقعة اختفاء طبيبة ثلاثينية منذ ثلاثة أيام، لتشتعل منصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهشتاج الدكتورة مارينا لازم ترجع.

وتداول رواد فيسبوك صورة لتوكتوك أثناء استقلال المُتغيبة له، متهمين صاحبه باختطافها، لكن بعد أن توصل رجال المباحث إلى سائق التوكتوك واستجوابه وعمل التحريات اللازمة، تم إثبات براءته تمامًا مما أنسب إليه.

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وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي للتحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها، وأثبتت التحريات بعد تفريغ جميع الكاميرات بالشوارع التي تمر بها الطبيبة المتغيرة يوميًا من منزلها إلى عملها والعكس، ولم يتم ملاحظة أي اعتداء عليها أو ما شابه ذلك، كما لم يرد لأسرتها أي اتصالاً هاتفيًا لطلب فدية أو خلافه.

ليدل ذلك على عدم وجود شبهة جنائية وراء اختفاء الدكتورة مارينا ظريف، وتُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة مكانها.

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