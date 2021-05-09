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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

صدى البلد

بعد أيام من فقدان الصين السيطرة على صاروخ لونج مارش 5 بي، أعلنت بكين أخيراً سقوط الصاروخ وتفككه فجر اليوم الأحد في بحر العرب.

وقال التلفزيون الصيني إن أزمة الصاروخ الخارج عن السيطرة انتهت بعد تفكك بقاياه فوق بحر العرب وسقوطه فيه.

ولكن ما هو بحر العرب، ولماذا سمي بهذا الاسم؟

بحر العرب هو جزء من المحيط الهندي الذي يقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، ويتصل بالخليج العربي والبحر الأحمر.

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مساحة بحر العرب تبلغ 3 ملايين و862 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عرضه عند أكبر ملبغ له 2400 كم، بينما يصل أقصى عمق له إلى 4.6 كم.

تطل 7 دول على بحر العرب وهي، الهند، إيران، عُمان، باكستان، اليمن، الصومال والمالديف.

عرف بحر العرب بعدة أسماء في الماضي، مثل البحر الأخضر والبحر المحيط  وبحر الهندوس وبحر مكران وخليج عمان وبحر فارس وبحر إيران حتى تم الاستقرار على تسمية بحر العرب بسبب سيطرة العرب عليه لقرون طويلة فضلا عن مرور تجارتهم بمياهه.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

وأوضح أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، وأن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

من جانبها، أكدت قيادة قوة الفضاء الأمريكية سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.

وأضافت أن بقايا الصاروخ الصيني سقطت في مكان ما في المحيط الهندي.

بحر العرب الصاروخ الصيني المحيط الهندي ايران الهند سريلانكا

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