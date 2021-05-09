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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

حرصت الفنانة اللبنانية  سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.

 

وتألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كشف عن أناقتها.

 

حمل فستان سيرين عبد النور توقيع دار الأزياء العالميةAlexandre Vauthier، وبلغ سعر التصميم 5143 دولار أمريكي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، وقد نالت إطلالتها غعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.
 

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