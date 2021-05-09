استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لتناول الكحك .. فيديو

حذر الدكتور حاتم نعمان، استشاري التغذية العلاجية واذابة الدهون والعلاج الفيزيائي

من تناول الكحك والبسكويت في وجبة الإفطار، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الطريقة الصحيحة لتناولها تكون بعد وجبة فطور صحية ومتوازنة.

وقال استشاري التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه يجب تقسيم الكحك والبسكويت على مدار اليوم ولا يصح تناولها في وقت واحد لما تسببه من مشاكل بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم.

كما نصح “نعمان”، بضرورة الاستمتاع بطعم ومذاق الكحك والبسكويت وعدم تناوله بكثرة في المرة الواحدة.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أهمية تناول مشروب ورق التوت البري لخفض مستوى السكر في الدم وممارسة الرياضة والحركة للتمثيل الغذائي.

كما ناشد أصحاب الدايت بالتوقف عنه في أيام عيد الفطر المبارك، محذرًا مرضى السكري من الإكثار من تناول الكحك والبسكويت مشيرا إلى ضرورة المتابعة مع الطبيب المختص والحفاظ على تناول الأدوية في موعدها.



