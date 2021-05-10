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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

رموش
رموش

بعد انتهائها من تركيب الرموش الاصطناعية، انزعجت كوافيرة بشدة عندما لم تتمكن العميلة هذا ردها من دفع ثمن رموشها الجديدة، مما جعلها تلجأ إلى فعل صادم.

 

شاركت الكوافيرة مقطع الفيديو عبر تطبيق تيك توك، أثناء قيامها بقطع رموش العميلة الاصطناعية بالمقص عندما لم تجد المال في البطاقة الائتمانية الخاصة بها وتم رفضها.

 

وأضافت الكوافيرة نص مرفق بمقطع الفيديو الذي تظهر فيه وهي تقص رموش العميلة الاصطناعية مع الطبيعية، كتبت فيه "#worstclient" أي "أسوأ عميلة"، مما أثار غضب المستخدمين.

 

لم يستوعب المشاهدين مدى حقد الكوافيرة وقسوة فعلها الصادم، الذي دمر رموش المرأة الطبيعية مع الاصطناعية.


حيث تظهر الكوافيرة وهي تقص رموش العميلة الطبيعية وليس فقط رموشها الإضافية الجديدة.

 

حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة على تيك توك، فلم يصدق المعلقون أعينهم، وأثارت المقطع صدمة الكثيرين من أن الكوافيرة قد قطعت بالفعل رموش شخص ما الطبيعية، حتى ولو كانت مزحة فإنها سيئة.

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