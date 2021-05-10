عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسالي العيد.. طريقة عمل الشيتوس في المنزل

صدى البلد

تستعد كل ربة منزل لتحضير السناكس ومقبلات العيد، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل مقرمشات مقلية وشيتوس بطريقة سهلة ب 4 معالق دقيق مقرمشات سهله وسريعه يعشقها الاطفال والكبار

 


طريقة عمل المقرمشات المقلية 

 


المقادير طريقة عمل المقرمشات  المقلية 
4 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة نشا
1 بيضة
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة بابريكا 
ربع ملعقة صغيرة خل


طريقة عمل مقرمشات الشيتوس 

يعد طريقة عمل مقرمشات  الشيتوس  هي الأكثر طلبا  علي السوشيال ميديا بالجبنة بالمنزل


المقادير:
بيضة
كوب دقيق ذرة  أصفر مطحون ناعم ومنخول
ملعقة ملح
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة بودرة بصل
ملعقة بيكنج بودر
2 ملعقة نشا
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة ناعم
مقدار من الماء
زيت للقلى

txt

لا تتخلص منها بعد اليوم..طريقة عمل سناكس من قشر البطاطس

txt

طريقة عمل مقرمشات .. الشيتوس والروستيكا المقلية


طريقة عمل مقرمشات الشيتوس 


يتم خلط الدقيق والملح والكركم والبابريكا والبصل البودر والبيكنج بودر والنشا والجبنة الشيدر حتى تختلط جميع المكونات بالجبنة جيدا وتذوب معهم.


ثم يضاف إليها البيضة وتعجن  بالمضرب مرة أخرى ثم يضاف اليها الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على قوام عجينة تصلح أن توضع فى كيس الحلوانى قوامها يكون اثقل من قوام الكيك قليلا.


وفى مقلاة يتم وضع زيت غزير وتركه يسخن ثم توضع الخليط فى كيس الحلوانى ويوضع منه أصابع غير متناسقة الحجم فى الزيت الساخن وعندما توضع ننتظر 5 ثوانى ثم نهدىء النار إلى أن تنضج حتى تصبح مقرمشة.

 
يمكنك تزويد اللون باضافة الكركم والبابريكا الحمراء أو تقليل اللون حسب الرغبة، وتخرج على ورق لتصفية الزيت وتأكل بعد أن تبرد تمام وتكوني قد نجحتي في طريقة عمل مقرمشات الشيتوس.
 

مقرمشات دقيق ملعقة مقرمشات الشيتوس شيتوس

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مقرمشات .. الشيتوس والروستيكا المقلية

ترشيحاتنا

ساحة حرب.. مدير المسجد الأقصى يكشف تطورات الأوضاع داخل المسجد

أخبار الرياضة.. حسين الشحات: لدي عرض من صن داونز.. الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة

الكارثة فى الهند بدأت بنزول النهر.. طبيب يحذر: بلاش حمامات السباحة

باحات الأقصى تتحول إلى ساحة حرب بين قوات الاحتلال والفلسطينيين ..شاهد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-5-2021 بمحافظات مصر

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الجرام يكسر حاجز 820 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-5-2021

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

لسبب غريب.. كوافيرة تقص رموش عميلة بعد تركيبها.. صور

فيديو

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

المزيد

ساحة رأي

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ