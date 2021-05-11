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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن تارا عماد

تارا عماد
تارا عماد

تحتفل الفنانة  تارا عماد، اليوم، بعيد ميلادها الـ 28، حيث أنها من مواليد 11 مايو 1993.

ولفتت تارا عماد، الأنظار إليها، خلال الفترة الماضية؛ بعد تقديمها عددا من الأعمال. 

تارا عماد ولدت لأب مصري وأم يوغوسلافية، وبدأت حياتها المهنية في سن مبكرة، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات، ثم عملت كـ"عارضة أزياء" عندما كانت تبلغ 14 سنة.
 

 
شاركت تارا عماد بعد ذلك وهي في سن الـ17، في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات، والتي أقيمت في البرازيل، واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال إفريقيا، والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.
 

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بعد الثانوية العامة؛ انتسبت لكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى متابعتها لـ"ورش تمثيل"، سواء مع الفنان أحمد كمال، أو "أون لاين" مع مؤسسات أمريكية.
 

 أول أعمالها الفنية كان في مسلسل "الجامعة" مع مجموعة من الممثلين الشباب، ومن إخراج هاني خليفة عام 2011، وفي عام 2012 شاركت في مسلسل "زي الورد" من إخراج سعد هنداوي.
 


وخلال العام الماضي، ظهرت تارا عماد بشكل مختلف للجمهور؛ بعد أن شاركت في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، أما هذا العام؛ فنحجت في خطف الأضواء من خلال مسلسل “موسى”، والذي جسدت من خلاله شخصية الفتاة الصعيدية.

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