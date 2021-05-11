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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الارصاد - ارشيفي
الارصاد - ارشيفي

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، حيث توقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية).

 

وأبان التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


وذكر التقرير ، ان حركة الرياح تكون سطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت الارصاد السعودية، رصدت سقوط أمطار ابتداء من أمس الإثنين وحتى الجمعة المقبلة على أجزاء من مناطق المملكة.

 

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وأشار تقرير الأرصاد، إلى أن مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة) تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطه في مجملها على منطقة نجران.

 

وتوقعت الأرصاد السعودية تعرض مناطق  المدينة المنورة، القصيم، حايل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر (المنطقة الشرقية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بحسب تقرير الأرصاد.

 

فيما أهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
 

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