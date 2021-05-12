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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : استقبال 1.7 مليون جرعة اليوم من لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، و مساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية ، إنه خلال ساعات ستصل لمصر أضخم شحنة من لقاح كورونا استرازينكا بواقع 1.7 مليون جرعة.

وزارة الصحة 

وأكد مجاهد، في تصريحات، ان الشحنة مكونه من 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، عبارة عن حصص مصر من (كوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، التابعين لمنظمة الصحة العالمية.

 

و أضاف مساعد وزيرة الصحة، أنه سيتم استقبال نهاية شهر مايو الجارى دفعة جديدة أخري بواقع 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

 

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وافاد مساعد وزير الصحة، أنه سيصل مصر أول أيام العيد دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصينى بواقع 500 الف جرعة، مؤكدًا أن توفير أكبر عدد من اللقاحات ستجعل القدرة علي التوسع في التطعيمات أكبر.

 

وطالب جميع المواطنين للتسجيل للحصول علي أي نوع من اللقاحات، مضيفًا أن اللقاحات التي تستوردها مصر تتمتع بدرجة مأمونية وفاعلية عالية .

 

وأضاف مجاهد، أن 85% من لقاحات كورونا فى العالم ذهبت إلى 12 دولة فقط، و مصر نجحت في التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (كوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) سوف تصل إلى مصر على مدار العام الحالي، ومن ضمنها  الجرعات التي تم التعاقد عليها مع الصين.

 

وأشار إلى توقيع مصر اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنويًا.

 

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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