ترامب يحتفل بإقالة ليز تشيني

احتفل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بإقالة ليز تشيني كثالث أقوى عضو جمهوري في مجلس النواب صباح الأربعاء، ساخرًا منها بوصفها بأنها "مريعة".

ونُشرت الرسالة على موقعه على الإنترنت بعد دقائق من إجراء الجمهوريين اقتراعًا سريًا لإبعادها من رئاسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب.

ويقول خصومها إن انتقادها الصاخب للرئيس الخامس والأربعين يصرف الانتباه عن هجمات الحزب على الديمقراطيين وأجندة الرئيس الحالي جو بايدن.

قال ترامب: “ليز تشيني إنسانة مريعة”.

واضاف “شاهدتها بالأمس وأدركت كم هي سيئة بالنسبة للحزب الجمهوري، ليس لديها شخصية أو أي علاقة جيدة بالسياسة أو ببلدنا”.

وتابع “إنها نقطة نقاش للديمقراطيين، سواء كان ذلك يعني الحدود أو خطوط الغاز أو التضخم أو تدمير اقتصادنا”

واتهم عائلتها بأنها دعاة حرب وتوقع أنها ستستمر في القنص من الخطوط الجانبية.

واستطرد: “أتطلع إلى مشاهدتها قريبًا كمساهمة مدفوعة الأجر على CNN أو MSDNC”.

وقبل دقائق، تمت اقالتها من منصبها القيادي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

ومع ذلك ، فقد وعدت بمواصلة حملتها ضد ترامب.

وقالت "سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من عدم اقتراب الرئيس السابق من المكتب البيضاوي".

وبالإضافة إلى عزلها من رئاسة مجلس النواب ، يُعتقد أن مساعدي ترامب يفكرون في من يجب دعمه باعتباره تحديًا أساسيًا للحزب الجمهوري في وايومنغ قبل منتصف العام المقبل.

قبل دقائق من التصويت ، أصدر ترامب أيضًا بيانًا مهد الطريق لعزلها.