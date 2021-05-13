الإسكندرية في العيد: غلق كامل للشواطئ والمتنزهات.. وإقبال متوسط بـ قلعة قايتباي

شهدت الإسكندرية حالة من الهدوء في أول أيام عيد الفطر، حيث انتشرت قوات الشرطة بطول الكورنيش لمنع أي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا.

وشهد طريق الكورنيش والمحاور الرئيسية حالة سيولة مرورية ملحوظة.

وشهد الكورنيش إقبال من المواطنين عقب صلاة العيد مباشرة، حيث حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية بلبس الصلاة، والاستمتاع بالجو الربيعي الممتاز في أول أيام العيد.

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بينما أغلقت جميع المتنزهات والحدائق، وعلى رأسها حديقة الحيوان، أبوابها أمام المواطنين وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وفي قلعة قايتباي، شهدت المنطقة الأثرية إقبالا متوسطًا من المواطنين والأطفال، وبعض الأجانب، لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بأجواء العيد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وانتشرت قوات التأمين في محيط القلعة وعلى رصيف البحر، لمنع حدوث أي تجمعات وللحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم القلعة على مدار الأيام الماضية، فضلاً عن الزام الرواد بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

وأضاف متولي إن قلعة قايتباى مستمرة في استقبال زائريها أنه تم مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية حتي اخر شهر مايو 2021 وذلك بناء علي موافقة د مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار علي مد العمل بمبادرة تشجيع السياحة الداخلية الي يوم ٣١ مايو بدلا من ١٥ مايو وعليه سوف يستمر العمل بالمبادرة حتي ٣١ مايو والتي تسمح للمصري بالدخول بسعر الطالب المصري.

وفي محيط مسجد أبوالعباس، توافد العشرات من الأطفال على الساحة المجاورة للمسجد بمنطقة بحري، للاحتفال بعيد الفطر المبارك والاستمتاع بالألعاب، وسط تجمعات وإقبال الكثير من المواطنين عليها.