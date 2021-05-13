هجوم حوثي على السعودية صبيحة العيد .. أول تعليق من البرلمان العربي محملا برسائل خطيرة

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة العربية السعودية صباح اليوم، والتي اعترضتهم وتصدت لهم قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.

وأكد " البرلمان العربي"؛ أن تعمد مليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها في تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تزامنت مع صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك يتنافي مع القيم السماوية والأعراف الدولية وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وحذر " البرلمان العربي"؛ من استمرار هذه الهجمات التي تعد تصعيداً خطيراً ودليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بدعم من إيران وتنفيذا لاجندتها التخريبية في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة إتخاذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.



وأكد " البرلمان العربي"؛ تضامنه ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي لكل الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية.