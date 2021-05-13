حبي لمصر بدأ هنا|جنات: أول حفل لي كان في دار الأوبرا.. فيديو

حلت المطربة جنات، ضيفه على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وكشفت "جنات"، بداية علاقها بمصر، قائلة: "كان هناك مهرجان في دبي عام 2000 لاكتشاف المواهب على مستوى الوطن العربي، وتم ترشيحي لأن أمثل المغرب في المهرجان"، موضحة: "لجنة التحكيم كان فيها أساتذة كبار منهم الأستاذ وجدي الحكيم".



وتابعت: "أنا كسبت أفضل صوت في المهرجان.. ولجنة التحكيم حينها أحبوني واكتشفوني، ودعوني لزيارة مصر والغناء في الأوبرا.. وأنا حبيت الفكرة".



وأضافت "جنات"،: "إن علاقتها بمصر بدأت منذ 20 عاما"، متابعة: "أول حفلة عملتها كانت في دار الأوبرا كانت بفضل الأستاذ وجدي الحكيم"، مشيرة: "الدكتور وجدي الحكيم احتضنني وقدمني للجمهور وللبرامج"، مؤكدة: "حبي لمصر جاء منذ هذه اللحظة".